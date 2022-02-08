Токаев о пересмотре утильсбора: «Не нужно открывать рынок для импортного автохлама»

Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства во вторник, говоря о пересмотре ставок утилизационного сбора, призвал избегать крайностей и не открывать отечественный рынок для импортного автохлама. Главная задача – повысить доступность автомобилей и сельхозтехники, а не собрать деньги.

«По утильсбору мы приняли решение: все средства будут поступать государству. Теперь надо определиться с размером ставок – рабочая группа активно обсуждает этот вопрос. Сразу отмечу: утильсбор будет пересмотрен, но нужно избегать крайностей, нельзя выбрасывать на ветер деньги, потраченные на развитие автопрома, и открывать свой рынок для откровенного импортного автохлама. Утилизационный и регистрационный сбор – это не самоцель. Главное – повысить доступность авто и сельхозтехники», - сказал президент.

Он ожидает соответствующей реакции от производителей и дистрибьюторов.

Вместе с тем он отметил, что в соцсетях «постоянно муссируется информация», что большинство казахстанских автомобилей якобы приходят практически в готовом виде: «остается лишь колеса прикрутить». Президент считает, что это сильно преувеличено, однако «надо выяснить, насколько это соответствует реальности, и принять меры».