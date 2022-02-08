Урочище Кок-Жайляу вернули в состав Иле-Алатауского национального парка

Постановлением правительства землю урочища Кок-Жайляу вернули в состав Иле-Алатауского государственного национального природного парка, сообщает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета лесного хозяйства и животного мира министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

«Постановлением правительства РК ущелье Кок-Жайляу Медеуского района города Алматы площадью 1002,0 гектара возвращено в состав Иле-Алатауского государственного национального природного парка», - сообщили в пресс-службе комитета.

В ведомстве напомнили, что в 2014 году 1002,0 гектара земель Иле-Алатауского парка были переведены в категорию земли запаса Медеуского района для строительства горнолыжного курорта. В 2021 году приказом комитета лесного хозяйства и животного мира была создана комиссия, которая рассмотрела вопрос вопрос перевода урочище в состав нацпарка.

«Комиссия посчитала возврат земель правомерным при наличии положительного заключения государственной экологической экспретизы. Сохранение уникального ущелья Кокжайляу - наша основная задача», - добавили в ведомстве.