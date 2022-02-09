В Казахстане создан совет отечественных предпринимателей при правительстве

Распоряжением премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова от 7 февраля 2022 года создан совет отечественных предпринимателей при правительстве республики. Документ опубликован на сайте «Адилет» .

Согласно положению о совете отечественных предпринимателей, он является консультативно-совещательным органом при правительстве и будет заниматься выработкой рекомендаций и предложений по вопросам: социально-экономического развития страны, совершенствования законодательства в сфере предпринимательства, создания условий, стимулирующих развитие рыночной экономики и привлечение отечественных инвестиций в экономику, оценки и улучшения делового и инвестиционного климата. Также в его задачи входит рассмотрение и обсуждение иных вопросов в сфере предпринимательства и инвестиционной политики.

Рабочим органом совета является министерство национальной экономики, заседания совета будут проводиться «по мере необходимости, но не реже двух раз в год».

Премьер-министр Казахстана возглавляет совет, заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции является заместителем председателя совета, первый вице-министр национальной экономики – секретарем. В состав совета также входят первый заместитель премьер-министра, заместитель премьер-министра, главы всех министерств, по согласованию – уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана, председатели правления «Самрук-Қазына», холдинга «Байтерек», НПП «Атамекен», председатели Ассоциации «Форум предпринимателей Казахстана», Союза птицеводов Казахстана, Молочного союза Казахстана, Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, Зернового союза Казахстана, Казахстанского союза химической промышленности, Ассоциации фермеров Казахстана, Союза строителей Казахстана, Ассоциации казахстанского автобизнеса, Союза международных автомобильных перевозчиков Республики Казахстан (КазАТО), Ассоциации застройщиков Казахстана, Ассоциации предприятий легкой промышленности, Мясного союза Казахстана, Союза кабельной продукции Казахстана, Ассоциация общественного питания, Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий, Казахстанской ассоциации IT-компаний, Национальной палаты здравоохранения, генеральный директор Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса KazEnergy, председатели Союза транспортных и логистических организаций и ассоциаций Kazlogistics, Евразийской медицинской ассоциации, Казахстанской туристской ассоциации, Совета ассоциации финансистов Казахстана, Союза машиностроителей Казахстана, Казахстанской ассоциации производителей цемента и бетона, Ассоциации упаковщиков Казахстана, Ассоциации химической промышленности KAZХИМИЯ и Союза нефтесервисных компаний Казахстана.