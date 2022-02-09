У казахстанцев будут забирать единственное жилье, только если оно находится в залоге – Минфин

Граждане Казахстана смогут объявить себя банкротами, но после этого не смогут на протяжении пяти лет брать кредиты и в течение трех лет – выезжать за пределы страны. Такие нормы заложены в проекте закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК», который разработали в правительстве. Как сообщил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций вице-министр финансов Марат Султангазиев, документом предусмотрено три вида банкротства, в том числе, изъятие единственного жилья, если оно находится в залоге, а долг превышает 5 млн тенге.

«С учетом международного опыта предлагается ввести три вида процедур, в зависимости от суммы и длительности долга. Первая процедура, предусмотренная в проекте закона, – восстановление платежеспособности. Она предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов до пяти лет, при наличии стабильного дохода. План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается судебными органами при задолженности, превышающей 5 млн тенге. Для этого нужно согласие обеих сторон – должника и кредитора. Все, что не предусмотрено планом, например, реализация имущества, то эти меры применяться не будут», - рассказал Султангазиев.

В случае, если у гражданина нет стабильного дохода, как и перспектив по погашению задолженности, разработчик предлагает применять банкротство в двух видах. Первое – это внесудебное банкротство. Оно будет применяться к гражданам, которые имеют просрочку перед банками и микрокредитными организациями более пяти лет. Кроме того, если долг не погашен в течение 12 месяцев.

«В этом случае сумма долга не должна превышать 300 тысяч тенге, или 100 МРП, и отсутствует имущество, за счет которого можно погасить долг», - уточнил вице-министр.

Процедуру внесудебного банкротства могут начать граждане, у которых долг в сумме до 5 млн тенге не погашен в течении 6 месяцев. Третья процедура подразумевает судебное банкротство, которое будет применяться к гражданам, имеющим непогашенную задолженность свыше 5 млн тенге – это 1600 МРП.

«В ходе данной процедуры имущество должника подлежит реализации на торгах. Вырученные средства направляются на погашение долгов перед кредиторами в соответствии с установленной очередностью. Если единственное жилье является предметом залога, то кредитор будет вправе его изъять только в ходе судебного банкротства. Если единственное жилье не является залогом, кредиторы не смогут на него претендовать. Оставшаяся непогашенная сумма подлежит списанию, при условии отсутствия признаков недобросовестности должника», - пояснил Султангазиев.

При этом, подчеркнул он, долги по алиментам и ущербу, причиненному жизни и здоровью другого человека, списанию не подлежат.

Вице-министр также подчеркнул, что одновременно с возможностью списания предусмотрены и ограничения по банкротам. Например, проектом закона предлагается ограничить получение займов и кредитов в течение пяти лет для банкротов. Также предусматривается ограничение на выезд за пределы страны в течение трех лет, за исключением лечения, сопровождения близкого родственника на лечение или выезд на похороны. Повторно же применить банкротство граждане смогут только через 7 лет. Всего, по данным кредитного бюро, на сегодняшний более 1 млн граждан имеют нарушения сроков погашения кредитов, ряд граждан имеют задолженность по коммунальным платежам, по налоговым платежам. Также имеется существенное количество исполнительных документов на сумму порядка 4 млрд тенге, возвращенных в связи с отсутствием у должника имущества.

Султангазиев подчеркнул, что по жилью решение будет приниматься только судебными органами.

«И в сегодняшней практике не было случаев, когда в пользу кредитора обращалось единственное жилье. Всегда оно остается за заемщиком. Но есть еще вопрос: жилье является предметом залога или не является. Если не является залогом, то в законе предусмотрено, что на это жилье кредиторы не претендуют. Если же оно является залогом, то уже дальше через судебные органы будет решаться. По сути также, как и сейчас по закону “Об ипотеке”», - пояснил он.

Сроки для банкротства в судебном порядке – до 6 месяцев, В случае, если «есть какие-то запросы или имущество где-то обнаруживается, либо новые кредиторы появляются», то срок продлевается.