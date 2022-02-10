Парламент ратифицировал соглашение с США о совершенствовании международной налоговой дисциплины

В четверг в ходе пленарного заседания сенат принял закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о совершенствовании международной налоговой дисциплины».

Как сообщил первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков, представляя сенаторам документ, законопроект затрагивает деятельность финансовых организаций, в том числе кредитных организаций, страховых, брокерских и других аналогичных компаний.

«Согласно закону все иностранные финансовые организации, имеющие международные деловые операции с финансовыми организациями США, обязаны представлять информацию о счетах налогоплательщиков США. В случае неприсоединения к данному режиму, с международных банковских переводов могут быть удержаны 30% с суммы перевода, если получателем платежа является налогооблагаемое в США лицо, а перечисленные средства являются доходом, связанным с инвестициями на территории США. Присоединившиеся к соглашению финансовые институты, будут обязаны выявлять и раскрывать информацию обо всех американских физических и юридических лицах, открывших счета в Казахстане», - сказал он.

Присоединение Казахстана к соглашению позволит получать информацию обо всех казахстанских физических и юридических лицах, открывших счета в США.

Жаксылыков подчеркнул, что «взаимодействие между странами по данному вопросу положительно отразится и на бюджете Казахстана».

«В соответствии с соглашением, Казахстаном выбрана модель, предусматривающая централизованный сбор информации, как наиболее оптимальная, так как реализация этой модели позволит: сохранить контроль над финансовой системой; получать аналогичную информацию о гражданах и резидентах Казахстана от США; сократить административные издержки финансовых институтов; снизить риски для финансового сектора, связанные

с требованиями соглашения», - добавил Жаксылыков.