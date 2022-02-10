Защита Ермека Нарымбаева намерена добиваться отмены постановления суда

«По постановлению суда срок два года пять месяцев он должен отбыть. Мы будем работать в направлении отмены этого постановления. По незаконному пересечению границы я и Галым Нурпеисов (второй адвокат – V) сделали запросы. Если дело и начиналось, то оно должно было быть прекращено в связи с истечением срока давности. Если не начиналось, то попадет под амнистию», - сказала Балгабаева «Азаттыку».

Сегодня днем она планирует вновь посетить подзащитного в СИЗО.

В октябре 2015 года активисты Ермек Нарымбай и Серикжан Мамбеталин были осуждены за репост отрывка из книги «Ветер с улицы», авторство которого приписывают Мурату Телибекову. Нарымбая приговорили к трем годам лишения свободы за «разжигание розни», Мамбеталина — к двум. Казахстанские правозащитники Ермека Нарымбая и Серикжана Мамбеталина в список политзаключенных. Позже оба опубликовали письма с раскаянием. Апелляционный суд заменил Нарымбаю реальный срок лишения свободы на 3 года ограничения свободы. Несмотря на это, в 2016 году Ермек Нарымбай уехал в Украину, где проживал все это время. После январских событий он решил вернуться в Казахстан. 6 февраля Нарымбай был задержан в алматинском аэропорту за нарушение пробационного контроля в 2016 году.

В январе 2010 года Ермек Нарымбай уже привлекался к уголовной ответственности и провел в тюрьме четыре года. Сначала его задержали на 15 суток, затем его обвинили в проявлении неуважения к суду и оказании сопротивления полиции, после чего он получил реальный срок. Отбыв половину срока, он вышел на свободу, однако несколько раз привлекался к административной ответственности.