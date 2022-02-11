За сутки в Казахстане от коронавируса и пневмонии скончались 20 человек

По данным Минздрава, на 9 февраля в Казахстане зарегистрировано 83 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 79 человек выздоровели.

Всего зарегистрировано 87 378 случаев пневмонии, летальных случаев – 5 303, выздоровели 80 864 человека.

На 9 февраля от коронавирусной инфекции скончались 16 человек, а всего – 13 433.

Лечение от КВИ продолжают получать 67 776 человек (66 565 КВИ+ и 1 211 КВИ-), из них в стационарах – 8 149 пациентов, на амбулаторном уровне – 59 627. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 367 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 150 пациентов, на аппаратх ИВЛ – 96 пациентов.