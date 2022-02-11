Qazaq Air увеличивает рейсы в Туркестан из других городов Казахстана

Qazaq Air с февраля увеличивает рейсы в Туркестан из других городов Казахстана, сообщает пресс-служба авиакомпании.

«С февраля авиакомпания Qazaq Air увеличивает рейсы в Туркестан. Прямое авиасообщение в Туркестан из Актобе, Талдыкоргана, Костаная, Павлодара, Усть-Каменогорска и Уральска», - говорится в сообщении.

Рейсы из Уральска будут по вторникам и субботам, из Актобе – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, из Костаная – по средам, пятницам и воскресеньям, из Павлодара – по средам, пятница ми воскресеньям, из Усть-Каменогорска – по вторникам, средам и субботам, из Талдыкоргана – по вторникам, четвергам и субботам.

Билеты по фиксированным ценам уже в продаже. Допускается провоз ручной клади 5 кг, багажа – 20 кг.

По итогам 2021 года Qazaq Air перевезла более 570 тыс. пассажиров, что больше на 32% относительно показателя аналогичного периода 2020 года (432 тыс. пассажиров).