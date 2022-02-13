Более 7 тысяч пациентов с коронавирусом остаются в больницах

По данным Минздрава, на 11 февраля в Казахстане зарегистрировано 70 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 88 человек выздоровели.

Всего зарегистрировано 87 551 случай пневмонии, летальных случаев – 5 307, выздоровели 81 062 человека.

На 11 февраля от коронавирусной инфекции скончались 14 человек, а всего – 13 464.

Лечение от КВИ продолжают получать 57 581 человек (66 399 КВИ+ и 1 182 КВИ-), из них в стационарах – 7 260 пациентов, на амбулаторном уровне – 50 321. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 348 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 144 пациента, на аппаратах ИВЛ – 98 пациентов.