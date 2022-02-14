87,5 млн тонн нефти планирует добыть Казахстан в 2022 году – Минэнерго

Казахстан снизил план по добыче нефти в 2022 году с 87,9 млн тонн, которые заложены в республиканском бюджете, до 87,5 млн тонн.

«На этот год по нашим планам (планируется добыть – V) порядка 87,5 млн тонн нефти, из которых 17,9 млн тонн – это внутренняя переработка», - сообщил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр энергетики Болат Акчулаков.

Напомним, в республиканском бюджете, который президент Касым-Жомарт Токаев подписал 2 декабря 2021 года, правительство заложило объем добычи на уровне 87,9 млн тонн. Вместе с тем, комментируя цену на нефть марки Brent на уровне $96 за баррель, глава Минэнерго отметил, что такие «высокие цены на нефть – это более высокие поступления в бюджет и Национальный фонд», но в то же время «это не очень хорошо для отрасли».

«Если есть высокие цены на нефть, то и валютная выручка, и поступления в виде налогов растут. Когда очень большие цены на нефть – это тоже не очень хорошо для отрасли. Потому что растут все сопряженные расходные материалы, как трубная продукция, химические реагенты, все, что связано с процессом добычи, тоже начинает расти. К сожалению, когда цена на нефть падает, эти расходные материалы, не всегда в такой же динамике их цены падают. От этого страдают нефтедобывающие предприятия, потому что их экономики начинают значительно проседать», - пояснил Акчулаков.

В целом, по его мнению, предел комфортного коридора цены на нефть для Казахстана, является $80 за баррель.

Сегодня стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле на лондонской бирже ICE выросла до $96,07 за баррель. В последний раз стоимость Brent превышала $96 за баррель в октябре 2014 года.