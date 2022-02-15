Платформу по приему заявок на субсидирование арендного жилья запустят до 1 мая – МИИР

Цифровая платформа по приему заявок на субсидирование арендного жилья в Казахстане будет запущена до 1 мая, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

«Совместно с АО “Байтерек” до 1 мая (планируется – V) обеспечить функционирование цифровой платформы по приему заявок на субсидирование арендного жилья. Тестовую версию цифровой платформы мы планируем в пилотном режиме запустить с 15 марта», - сообщил Ускенбаев.

По его словам, платформа предполагает подачу заявки с помощью ЭЦП и автоматическую проверку на соответствие требованиям заявителя путем интеграции с государственными базами данных министерства цифрового развития, министерства юстиции, комитета госдоходов, министерства образования и науки, а также министерства труда и социальной защиты. Сам прием заявок планируется начать с 5 апреля.

В начале февраля глава государства Касым-Жомарт Токаев раскритиковал работу по реализации его инициативы по субсидированию арендного жилья. Он напомнил, что эта программа должна была заработать еще год назад, но из-за нерасторопности или даже саботажа сотни тысяч казахстанцев до сих пор не получают этот вид поддержки.

«Чиновники долго пытались из простой и понятной инициативы по снижению затрат на жилье для наименее обеспеченных граждан создать очередной инструмент поддержки крупных строительных фирм. Повторюсь в последний раз: эта инициатива социальная», - заявлял Токаев.

Он поручил «Отбасы банку» и министерству цифровизации создать цифровую платформу, на которой должны зарегистрироваться те, кому положены субсидии, а также сдающие в аренду владельцы недвижимости. Исходя из своих потребностей, казахстанцы смогут выбрать жилье «там, где хотят, а не там, где им скажут акиматы или застройщики». При этом от государства социально-уязвимым категориям граждан будут выплачиваться субсидии в размере 50% от арендной платы. Президент поручил завершить работу не позднее 1 мая.