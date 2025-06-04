В Алматы ликвидирована ОПГ, действовавшая под видом охранной фирмы и контролировавшая бизнес – МВД

В Алматы сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью и департаментом КНБ ликвидирована противоправная деятельность охранной фирмы, за которой фактически стояли представители преступной среды, сообщила Polisia.kz .

Как рассказал представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс, «криминальные элементы с целью получения полного контроля над объектами малого и среднего бизнеса применяли в отношении руководителей и персонала увеселительных заведений неправомерные действия, оказывая на них физическое и моральное давление».

«В последующем захватывали объекты предпринимательства, где осуществляли "безопасность"», - добавил он.

Всего в Алматы, Туркестанской, Магистауской, Жамбылской, Алматинской областях и в области Жетысу задержаны 20 участников преступной группы. Проведено более 40 обысков, в ходе которых изъято семь единиц огнестрельного оружия, в том числе три обреза, пистолет Макарова, автомат Калашникова, и более 100 боеприпасов.

Возбуждены уголовные дела по фактам хулиганства, вымогательства, похищения людей, самоуправства и причинения вреда здоровью. В отношении лидера и участников группировки начато досудебное расследование по фактам создания, руководства и участия в ОПГ. Также фигуранты проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям.