В Казахстане планируют создать криптобиржи и майнинговые пулы

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин считает целесообразным создать в Казахстане криптобиржи и майнинговые пулы для легальных майнеров. А вот за «серых» возьмутся с новой силой и планируют конфисковывать у них оборудование.

«В части регулирования рынка предлагается введение лицензирования цифрового майнинга. Основные критерии – это соответствие техническим требованиям, наличие необходимого оборудования, соответствующих помещений по пожарной безопасности и других. Также мы выработаем систему квотирования электроэнергии с разработкой отдельной тарификации, что позволит выстроить прозрачный процесс, как для игроков рынка, так и для государства в целом. С учетом международного опыта будет определена оптимальная система налогообложения. Здесь важно учесть и риски в части конкурентоспособности нашего рынка, сохранения интереса игроков к работе в нашей стране, чтобы не повторить китайский опыт», - сказал Мусин во вторник в ходе заседания правительства.

Также, отметил он, для «белых» майнеров будут встречные обязательства в части соблюдения требований по AGP. А для создания экосистемы для развития индустрии майнинга в Казахстане министр предложил создать криптобиржи, запустить пилотный проект по банковскому обслуживанию криптобирж и создать майнинговые пулы.

«Предлагаемые меры позволят установить четкие и ясные правила игры, исключат проблемы по перегрузке электросети, а также выведут из “серой” зоны большинство майнинговых ферм», - считает Мусин.

В то же время для «серых» майнеров министерство предлагает внедрить систему револьверных проверок мобильными группами из числа представителей министерства энергетики и правоохранительных органов.

«Для их системного выявления будет создан список организаций, определены исторические данные потребляемой энергии и выстроен конкретный алгоритм налоговых и таможенных проверок. Совместно с уполномоченными органами, при выявлении “серых” майнеров, их IP-адреса будут блокированы. Также одним из действенных решений видится конфискация имущества “серых” майнеров за счет внесения соответствующих изменений в рамках законодательства», - сообщил глава ведомства.

Данные меры, отметил он, будут предприняты совместно с комитетом национальной безопасности, министерством энергетики и министерством финансов.