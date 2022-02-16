Правительству необходимо изменить требования к коллективным договорам, считает депутат мажилиса

Правительству Казахстана необходимо изменить требования к коллективным договорам, так как сегодня по факту они не работают и носят формальный характер, а число забастовок в стране растет изо дня в день, заявила в среду в ходе пленарного заседания мажилиса депутат от партии «Нур Отан» Екатерина Смышляева.

«В целях усиления роли социального партнерства в регулировании трудовых отношений необходимо определить третью сторону-подписанта генерального соглашения, в том числе на региональном уровне. Усилить экспертизу содержания заключаемых коллективных договоров, пересмотреть составы трехсторонних комиссией всех уровней. Для обеспечения публичности их работы ввести практику онлайн-трансляций заседаний на официальных ресурсах местных исполнительных органов. При составлении инвестиционных соглашений ввести обязательство инвесторов участвовать в системе социального партнерства. Провести ревизию и дополнить генеральное и отраслевые соглашения разделами по оплате труда», - перечислила предложения Смышляева.

Она напомнила, что в последние несколько недель в стране растет количество митингов и забастовок среди трудовых коллективов. А большая их часть организована без переговоров. По мнению депутата, обеспечить эффективное взаимодействие работников, работодателей и государства в сфере трудовых отношений должна была система социального партнерства, однако в текущем виде она оказалась «мыльным пузырем».

«Уже второй год, как наши трехсторонние соглашения на региональном уровне подписывает две стороны: представитель работников и государство. Раньше третьей стороной была палата предпринимателей “Атамекен”, но потом благополучно сложила с себя эти полномочия. Третий, видимо, оказался лишним», - привела пример несостоятельности этой системы Смышляева.

Другими проблемами, по ее мнению, является большое количество (больше 150 тысяч) коллективов договоров, которые «акимы регионов в буквальном смысле “выжимают” у работодателей», но «добиться качества документа никак не получается».

«Подписывает большую часть договоров не профсоюз, а так называемый представитель работников, фактически назначенный работодателем. Договора регистрируются инспекциями без детальной экспертизы и просто дублируют нормы Трудового кодекса. Чаще всего они не содержат ключевых разделов, например, по оплате труда», - объяснила парламентарий.

Также, по ее мнению, трехсторонние комиссии, несмотря на то, что с прошлого года их возглавили акимы, по-прежнему остаются фиктивными площадками, которые формируются и работают «на бумаге». А работодатели всегда находят возможность не принимать участие в системе социального партнерства.

«Особенно это касается частных инвесторов. При этом ни один тип инвестиционного соглашения не содержит обязательств работодателя участвовать в исполнении генерального и отраслевых соглашений, а значит быть стороной социального партнерства и диалога. Чего же мы хотим от простых рабочих, если не можем продемонстрировать культуру переговоров на правительственном уровне?», - задала риторический вопрос Смышляева.