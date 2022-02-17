Нургуль Мауберлинова назначена вице-министром информации и общественного развития

Нургуль Мауберлинова родилась в 1973 году в Карагандинской области. Окончила Карагандинский государственный университет им. Букетова и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза. В разные годы работала в структуре комитета информации и архивов министерства культуры и информации, была главным консультантом информационно-аналитического центра канцелярии премьер-министра РК, заместителем директора Службы центральных коммуникаций при президенте, советником председателя мажилиса парламента, возглавляла комитет информации министерства информации и коммуникаций, была вице-министром информации и коммуникаций. В 2019-2020 годах уже занимала должность вице- министра информации и общественного развития. С мая 2020 года являлась заведующей отделом внутренней политики администрации президента, накануне была освобождена от этой должности.