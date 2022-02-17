Накануне она была освобождена от должности в АП
  • 372
Нургуль Мауберлинова назначена вице-министром информации и общественного развития
Фото primeminister.kz

Постановлением правительства Нургуль Мауберлинова назначена на должность вице-министра информации и общественного развития, сообщает пресс-служба премьер-министра.

Нургуль Мауберлинова родилась в 1973 году в Карагандинской области. Окончила Карагандинский государственный университет им. Букетова и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза. В разные годы работала в структуре комитета информации и архивов министерства культуры и информации, была главным консультантом информационно-аналитического центра канцелярии премьер-министра РК, заместителем директора Службы центральных коммуникаций при президенте, советником председателя мажилиса парламента, возглавляла комитет информации министерства информации и коммуникаций, была вице-министром информации и коммуникаций. В 2019-2020 годах уже занимала должность вице- министра информации и общественного развития. С мая 2020 года являлась заведующей отделом внутренней политики администрации президента, накануне была освобождена от этой должности.

Свежее из этой рубрики
Решить вопросы безработицы, создав крупные производства в Жанаозене, предлагает сенатор
Новости
Новую программу по противодействию религиозному экстремизму и терроризму просит разработать сенатор
Новости
У Минэнерго нет возможности выявлять майнинговые фермы, заявил вице-министр
Просматриваемые
Новости
Акимат Алматы больше не возражает против проведения Женского марша 8 марта
Новости
Полиция в Щучинске возбудила дело о разжигании розни после попытки активиста передать утюг в подарок Токаеву
Новости
Арестован директор Павлодарского нефтехимического завода
Новости
Казахстан и Россия подписали меморандум о подготовке кадров в области атомной энергии
Новости
ГАСК еще в октябре предписал застройщику вернуть Малый Талдыколь в первоначальный вид
Новости
Qazaq Air увеличивает рейсы в Туркестан из других городов Казахстана