Новую программу по противодействию религиозному экстремизму и терроризму просит разработать сенатор

На программу по противодействию религиозному экстремизму и терроризму, рассчитанную на 2018-2022 годы, из казахстанского бюджета было выделено 270 млрд тенге. Но только 4% из этой суммы государство потратило на профилактические мероприятия. В результате страна столкнулась с ростом запрещенных группировок, которые в январе воспользовались ситуацией и пытались подорвать конституционный строй, считает депутат сената Султан Дюсембинов. Для того чтобы таких ситуаций больше не повторилось, парламентарий просит премьер-министра Алихана Смаилова разработать новую госпрограмму, создать республиканский исследовательский центр и рассмотреть вопрос улучшения социального положения религиоведов и теологов.

«Сергей Швейкин (заместитель начальника антитеррористического центра КНБ – V) в своем выступлении сообщил, что число последователей деструктивных течений в Казахстане превышает 20 тыс. человек. Здесь возникает вопрос: почему их количество увеличивается? По некоторым данным, для реализации госпрограммы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в стране на 2018-2022 годы из госбюджета на пять лет выделено 270 млрд тенге, но только 4% из них потрачены на профилактические мероприятия. О том, что данная программа не дала должного результата, свидетельствуют события трагического января, и до сих пор не дана оценка этому вопросу уполномоченными органами, ответственными за эту сферу», - заявил Дюсембинов.

По его мнению, правительству сегодня необходимо изучить религиозную ситуацию в стране и подготовить новую госпрограмму по противодействию религиозному экстремизму и терроризму. Кроме того, нужно разработать карту религиозной ситуации в разрезе регионов, создать республиканский исследовательский центр, который будет проводить исследования, заниматься мониторингом и экспертизой в сфере религии, и укомплектовать его квалифицированными специалистами, имеющими соответствующее образование. Также, на взгляд депутата, важно усовершенствовать и усилить деятельность информационной пропаганды исследовательских групп и оказать им методическую, информационную и финансовую поддержку. Вместе с тем Дюсембинов попросил главу правительства рассмотреть вопрос улучшения социального положения специалистов-религиоведов, теологов в государственных организациях в сфере религии.