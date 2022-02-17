Решить вопросы безработицы, создав крупные производства в Жанаозене, предлагает сенатор

«Акции против безработицы, которые в последние дни происходят в Мангистауской области, в том числе в Жанаозене, волнуют общественность не только региона, но и всей страны. Начало январских трагических событий началось с мирной акции в Жанаозене. И хотя официальной причиной была названо удорожание цен на сжиженный газ, проблема основная кроется в том, что в городе нефтяников имеет место повсеместная безработица, удорожание бытовых продовольственных товаров, снижение социального уровня», - отметил Алташев в четверг в ходе пленарного заседания сената в своем депутатском запросе на имя-премьер-министра Алихана Смаилова.

Он напомнил, что аналогичная ситуация в Жанаозене произошла в 2011 году и главной причиной, по которой тогда народ вышел на площадь, депутат назвал «нерешенность вопроса занятости населения». Несмотря на мероприятия по улучшению социально-экономического положения города, проблемы остаются. Ситуация обостряется еще и тем, что жители Жанаозена остаются в стороне от процесса добычи нефти. В связи с чем, по мнению Алташева, правительству и «КазМунайГазу» стоит создать на территории города крупные предприятия по производству и ремонту пластиковых труб и изделий, которые необходимы для разработки месторождения Узень, составить список оборудования, материалов, необходимых для месторождения, передать их местному МСБ по прямому заказу на долгосрочные периоды. Он также считает, что необходимо рассмотреть возможность присвоения Узеньскому месторождению статуса «особая территория» для перехода на режим ручного управления. При необходимости – рассмотреть возможность внесения изменения в устав АО «ОзенМунайГаз». Кроме того, властям стоит рассмотреть обоснование по строительству нефтеперерабатывающего завода мощностью 1 млн тонн в год и ускорить геологоразведочные и исследовательские работы в глубоких слоях месторождения Узень, а отчет подготовить до 2025 года.

В начале февраля безработные жители Жанаозена, выходя на акции протеста, требовали трудоустройства в нефтегазовой сфере. Спустя больше недели областная комиссия по трудоустройству приняла решение о предоставлении рабочих мест безработным жителям города по трем направлениям.