В феврале будет трудоустроено 100 безработных жителей Жанаозена – акимат

Областная комиссия по трудоустройству в Жанаозене приняла решение о предоставлении рабочих мест безработным жителям города по трем направлениям, сообщает пресс-служба акимата Мангистауской области.

«В соответствии с поручением акима Мангистауской области, с 8 февраля под председательством первого заместителя акима Мангистауской области А. Мендибаева в городе Жанаозен начала работу областная комиссия по вопросам занятости населения. В состав комиссии вошли представители государственных органов, АО “КазМунайГаз”, АО “Озенмунайгаз”. Специально созданная областная комиссия встретилась с представителями инициативной группы и обсудила вопросы занятости населения. Обе стороны всесторонне рассмотрели насущные вопросы и изучили поступившие предложения. В результате областная комиссия приняла решение о трудоустройстве безработных граждан по 3 направлениям», - говорится в сообщении.

По данным акимата, в настоящее время через городской центр занятости создано 100 рабочих мест в АО «Озенмунайгаз» и 61 рабочее место в товариществах, оказывающих сервисные услуги. На эти места планируется трудоустройство граждан, относящихся к уязвимым слоям населения. Согласно же решению специальной комиссии, в феврале на основе действующего алгоритма планируется трудоустроить 100 очередников, а всего до конца года планируется трудоустроить свыше 400 человек. Также будут отобраны кандидаты на 61 рабочее место, создаваемое в учреждениях сервисного обслуживания АО «Озенмунайгаз»: «КЕЗБИ», «ӨзенПромГеофизика», «БатысГеофизСервис», «АльянсОйлСервис», «КазПромТехКомпани», «Семсер-Өрт сөндіруші», ТОО «KUNAN-HOLDING».

Кроме того, принято решение трудоустраивать граждан, стоящих в очереди по пяти категориям в Центре занятости «в среднесрочный период путем открытия круглогодичных объемов работ». В АО «Озенмунайгаз» будут привлекать индивидуальных предпринимателей, оказывающих различные услуги по долгосрочному востребованному плану, что позволит создавать новые рабочие места.

«С этой целью принято решение провести работу с АО “КазМунайГаз” по заключению долгосрочных контрактов с представителями малого и среднего бизнеса», - уточнили в акимате.

«Главная задача областной комиссии – обеспечить прозрачность, гласность, справедливость алгоритма трудоустройства и продолжить предоставление безработным гражданам возможности трудоустройства. Данная работа будет проводиться на постоянной основе», - обещают власти.

8 февраля в Жанаозене безработные жители снова вышли на протест, продолжающийся уже седьмой день. Они требуют трудоустройства в нефтегазовой сфере. Утром к ним прибыли представители акимата и местных нефтяных компаний. Протестующие сказали им, что не намерены заключать соглашение ни с какой комиссией и требуют прямого трудоустройства в «Озенмунайгазе» из-за бедственного положения их семей.