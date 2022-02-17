Минобороны Казахстана проводит техническое перевооружение войск

В частности Жаксылыков доложил о ходе реализации национального проекта «Безопасная страна» и исполнении поручений Токаева по совершенствованию структуры, состава Вооруженных сил и подготовки войск, дальнейшему внедрению цифровизации, развитию военной инфраструктуры, повышению престижа и привлекательности воинской службы. Также министр рассказал о мероприятиях, направленных на обеспечение военной безопасности государства, в том числе в рамках формирования Сил специальных операций, о текущей ситуации с укомплектованностью личного состава, состоянии вооружения и военной техники, наличии запасов материально-технических средств. По словам Жаксылыкова, военным ведомством принимаются меры по техническому перевооружению войск во взаимодействии с отечественным оборонно-промышленным комплексом.

Токаев указал на необходимость обеспечения комплексного и системного развития Вооруженных сил и поддержания их боеготовности на требуемом уровне, а также дал ряд других поручений, направленных на дальнейшее повышение обороноспособности страны.