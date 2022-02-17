Но окончательные прогнозы будут озвучены 1 марта
В пяти регионах Казахстана есть высокие риски возникновения паводков – МЧС
ФОТО ТАМАРЫ ВААЛЬ

Тамара Вааль, Vласть

В текущем году высокие риски возникновения паводков есть в пяти регионах Казахстана – это Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Акмолинская, Карагандинская и Костанайская области. Об этом в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщил начальник департамента предупреждений чрезвычайных ситуаций МЧС РК Рустамбек Амрин.

«Анализируя величину запасов воды в снеге, осеннего увлажнения почвы, глубину промерзания почвы, также учитывая наличие ледяной корки под снегом, определены паводкоопасные регионы. К регионам с высокими рисками относятся Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Акмолинская, Карагандинская и Костанайская области. К регионам со средними рисками – Западно-Казахстанская, Актюбинская, Павлодарская, Алматинская, Жамбылская и Туркестанская области», - сообщил Амрин.

По предварительным прогнозным данным «Казгидромета», объем влагозапасов по стране в этом году выше среднемноголетних значений в бассейне реки Селеты Акмолинской области – на 25 %, в бассейнах рек Торгай и Караторгай Костанайской области – на 12 % и 57 %, в бассейнах рек Чижа-2 и Утва Западно-Казахстанской области – на 20 % и 22 %, в бассейнах горных рек зоны Бухтарминского водохранилища и притока в Шульбинском водохранилище Восточно-Казахстанской области – на 20-22 %. Кроме того, на паводки, кроме снегозапасов, влияет и уровень осеннего увлажнения почвы, который также выше среднемноголетних значений в бассейне реки Токрау Карагандинской области – на 24 %, в бассейне реки Уил Актюбинской области – на 25 %.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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