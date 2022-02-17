КНБ расследует 27 уголовных дел по фактам захвата власти, терроризма и массовых беспорядков

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя КНБ Ермека Сагимбаева. Как сообщается на сайте Акорды, глава комитета нацбезопасности доложил о ходе реформирования деятельности ведомства, об основных результатах и задачах органов национальной безопасности на предстоящий период.

«Ермек Сагимбаев доложил, что в настоящее время по компетенции КНБ расследуются 27 уголовных дел по фактам насильственного захвата власти, актов терроризма, массовых беспорядков и других преступлений. Задержаны и находятся под стражей 24 лица, 14 из них – последователи деструктивных религиозных течений», - говорится в сообщении.

Также он сообщил, что в рамках борьбы с международным наркобизнесом в Алматы ликвидирована крупная нарколаборатория с собственной майнинг-фермой, поставлявшая наркотики в страны СНГ. Изъято 188 кг мефедрона на сумму 3,7 млрд тенге и 57 млн тенге наличными.

Токаев дал ряд конкретных поручений, направленных на совершенствование работы органов КНБ.

14 февраля генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов сообщал президенту, что на рассмотрении в КНБ находится 15 дел по обвинению в государственной измене, превышении полномочий и попытке захвата власти.