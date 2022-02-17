Токаев заявил, что выборы районных акимов могут пройти в 2023 году в качестве пилотного проекта

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что выборы акимов районов могут пройти в следующем году в качестве пилотного проекта. При этом он отметил, что согласно его прошлогоднему посланию, они должны пройти в 2024 году.

«В своем послании народу Казахстана в 2020 году я впервые заявил о выборах сельских акимов. И эти выборы уже проведены. В прошлогоднем послании я объявил, что следующим шагом станут выборы акимов районов. Мы проведем их в 2024 году. Возможно, в качестве пилотного проекта мы сможем приступить к этой работе уже со следующего года», - заявил Токаев в интервью телеканалу Qazaqstan.

Также он добавил, что людям, которые не будут отвечать новым требованиям, придется покинуть свои должности.

«Их места займут новые кадры. Я не ставлю цель сменить всех акимов. Будет проведен всесторонний анализ их работы. Основное требование – это повышение благосостояния граждан. Поэтому при необходимости буду принимать соответствующие кадровые решения. Конечно, изменения будут», - отметил президент.