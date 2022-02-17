МВК одобрила значительные послабления ограничительных мер для бизнеса

Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана сегодня на заседании одобрила значительные послабления ограничительных мер в отношении бизнеса и населения.

В частности, теперь в «зеленой» и «желтой» зонах эпидемиологического риска посещать ТРЦ, торговые дома, торговые сети (непродовольственные) с торговой площадью свыше 1 000 кв.м, торговых сети (продовольственные) с торговой площадью свыше 6 000 кв. м, бассейны, игровые и ночные клубы, караоке лица с «зеленым» и «синим» статусом в Ashyq могут без ограничений, а также разрешено проведение выставок, марафонов, спортивных, торжественных, памятных, семейных мероприятий (банкеты, поминки), конференций, форумов, зрелищных, коллективных богослужений и иных мероприятий с массовым скоплением людей. Сняты ограничения по заполняемости для детских развлекательных центров, лотерейных клубов и букмекерских, а независимо от зоны эпидемиологического риска сняты ограничения для работы организаций и офисов в офлайн режиме.

В «красной» зоне остаются ограничения по заполняемости – до 70% с соблюдением социальной дистанции, масочного режима, усиленного санитарно-дезинфекционного режима.