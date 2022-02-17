В Казахстане отменяют обязательный ПЦР-тест для вакцинированных при въезде в страну

Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана сегодня на заседании одобрила отмену обязательного отрицательного ПЦР-теста при въезде в страну.

Обязательное ПЦР-тестирование отменено для въезжающих в страну граждан Казахстана, получивших ревакцинацию или полный курс вакцинации против COVID-19, если после получения второго компонента прошло не более 6 месяцев. Также разрешен въезд гражданам иностранных государств, паспорта вакцинации которых признаны в Казахстане.

Также отменяется изоляция контактных на домашний карантин при отсутствии симптомов заболеваний (исключение из проекта Ashyq «желтого» статуса).

Накануне депутат мажилиса от фракции партии «Акжол» Гани Хамзин заявил, что постановление главного государственного санитарного врача от 13 января 2022 года противоречит Конституции страны, поэтому нужно его отменить и не требовать от казахстанцев, возвращающихся в страну, отрицательный ПЦР-тест.