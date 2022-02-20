Порядка 4,5 тыс. пациентов с коронавирусом остаются в больницах Казахстана

По данным Минздрава, на 18 февраля в Казахстане зарегистрировано 39 случаев коронавирусной пневмонии, 1 летальный исход от нее. От коронавирусной инфекции скончались 8 человек.

Всего зарегистрировано 87 874 случаев пневмонии, из них 5 323 – с летальным исходом. 13 543 человек скончались за время пандемии от коронавирусной инфекции.

На 20 февраля лечение от КВИ продолжают получать 34 417 человек (–33 272+ и 1 145 КВИ-), из них в стационарах находятся 4 545 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 29 872. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 288 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 105 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 77 пациента.