Сотрудникам «МАЭК-Казатомпром» повысят зарплату только на 30%

По данным пресс-службы компании, 18 февраля трудовой арбитраж, созданный на ТОО «МАЭК-Казатомпром», принял совместное решение по рассмотрению коллективного трудового спора между работниками и работодателем. Были рассмотрены шесть пунктов по заявлениям работников комбината и два вопроса рекомендательного характера.

«По итогам семи дней члены трудового арбитража приняли предложение со стороны работодателя о повышении заработной платы на 30%, за исключением руководителей и работников комбинатоуправления, руководителей подразделений, а также о выплате премии в размере 10 МРП женщинам к празднику 8 марта, всем работникам МАЭК в размере 10 МРП к празднику Наурыз, 25 МРП ко Дню Независимости Республики Казахстан и Дню энергетика, ежеквартальных премии в одинаковом размере, исходя из экономии денежных средств. Изменения вступят в силу с 1 марта текущего года», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что с 1 января начата выплата пособия на оздоровление в размере одного оклада к ежегодному трудовому отпуску.

Вместе с тем в соответствии с повесткой протокола трудового арбитража при разработке коллективного договора будет рассмотрен вопрос ежегодной индексации заработной планы по отношению к уровню инфляции. А в следующем году также обещают повысить зарплату рабочему персоналу.

В начале февраля работники энергетического комбината неоднократно выходили на акцию протеста с требованиями увеличить зарплату на 100%. По их словам, они зарабатывают в месяц 140-160 тыс. тенге. В ответ руководство компании заявляло, что не может выполнить эти требования, так как ТОО «МАЭК – Казатомпром» имеет задолженность на сумму порядка 9,7 млрд тенге, предлагалось увеличить зарплату на 30% всем работникам, за исключением руководства, ввести пособия на оздоровление к отпуску в размере одного оклада и премии к праздникам. Но примирительная комиссия тогда отказалась от повышения зарплат всего на 30%.