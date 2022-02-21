Токаев заверил послов иностранных государств в неприкосновенности инвестиций

Послы Монголии, Греции, Индонезии, Марокко, Канады, Израиля и Венгрии вручили президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву верительные грамоты, сообщает Акорда. Глава государства заверил их в полной поддержке и содействии со стороны своей администрации и казахстанского правительства в выполнении дипмиссии в стране.

Токаев отметил, что за тридцать лет установления дипломатических отношений между Казахстаном и этими странами налажено «всестороннее партнерство и взаимовыгодное сотрудничество во всех областях», есть «регулярный политический диалог, динамичное экономическое взаимодействие и активные гуманитарные связи». При этом он призвал международных партнеров в переломный для Казахстана момент проявить солидарность и заверил, что «Казахстан готов к дальнейшему укреплению всесторонних связей».

«После январской трагедии я не стремлюсь к реваншу или поляризации. Как президент страны считаю важнейшим приоритетом консолидацию, а не раскол граждан Казахстана. Поэтому я выдвинул концепцию Нового Казахстана, которая призвана избавить от допущенной в прошлом серьезной несправедливости, не отказываясь при этом от действительных достижений, таких как межэтническое согласие и многовекторная внешняя политика. Моя администрация будет осуществлять масштабные политические и экономические реформы, обеспечивать неприкосновенность инвестиционных контрактов и неустанно бороться с коррупцией. В эпоху постпандемии призываю вас использовать свой огромный дипломатический и политический опыт для того, чтобы поднять наши двусторонние отношения на новые высоты», - сказал Токаев.

Президент отметил, что Монголия является одним из ключевых партнеров Казахстана в Восточной Азии, страны обладают «огромными возможностями для расширения взаимодействия, особенно в торгово-экономической сфере». А Грецию Токаев назвал важным партнером Казахстана в Европейском Союзе и Средиземноморье и выразил надежду, что страны будут сотрудничать в в области сельского хозяйства, туризма и строительства.

Развитие тесного взаимодействия с Индонезией Токаев назвал неотъемлемой частью казахстанской внешней политики в Юго-Восточной Азии, а говоря об отношениях с Марокко, глава государства отметил, что развитие взаимодействия с этой страной является одним из приоритетов стратегии Казахстана в Западной Африке.

«Мы готовы к совместным усилиям с Марокко в реализации инвестиционных инициатив и расширении двусторонней торговли», – заявил он.

Канаду Токаев считает надежным и близким партнером Казахстана в Западном полушарии, отметив успешное сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в обеспечении региональной и международной безопасности, верховенства закона и прав человека. При этом он видит «множество возможностей» в сферах горнодобывающей и тяжелой промышленности, сельского хозяйства и возобновляемых источников энергии, инфраструктуры и умных городов, информационных технологий и аэрокосмической отрасли.

С Израилем Казахстан рассчитывает расширять «многогранные отношения», особенно в образовании, промышленном производстве, высоких технологиях, с Венгрией – в сельском хозяйстве, «зеленой» экономике, атомной энергетике, устойчивой промышленности, цифровизации и финансах.