Бывший глава Минобороны Мурат Бектанов арестован на два месяца

Бывший министр обороны Мурат Бектанов, который подозревается в бездействии, арестован на два месяца, сообщили во вторник в пресс-службе специализированного межрайонного следственного суда столицы.

«22 февраля специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана в отношении подозреваемого Мурата Бектанова санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению в соответствии со статьей 201 УПК», - говорится в сообщении.

Напомним, Бектанов был задержан 20 февраля. Генеральная прокуратура сообщила, что 19 февраля начала расследование уголовного дела в отношении бывшего министра обороны по факту бездействия по службе – по статье 452 Уголовного кодекса.

19 января глава государства Касым-Жомарт Токаев освободил Мурата Бектанова от должности министра обороны. Новым министром был назначен Руслан Жаксылыков. Представляя нового министра обороны руководящему составу ведомства, президент объяснил свое решение тем, что в критической ситуации Бектанов не смог проявить командирских качеств и задействовать армию, которая показывает хорошие результаты в ходе учений.