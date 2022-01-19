Мурат Бектанов не проявил командирских качеств во время январских событий, заявил Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев, представляя нового министра обороны руководящему составу ведомства, объяснил, почему освободил от должности Мурата Бектанова. По словам главы государства, в критической ситуации он не смог проявить командирских качеств и задействовать армию, которая показывает хорошие результаты в ходе учений.

«Армия должна быть оплотом нашей независимости и стоять на страже интересов государства. Во время январских событий Вооруженные силы из-за крайне неуверенного и безынициативного руководства ими не смогли с достоинством выполнить поставленные на них задачи. Министр Бектанов не проявил командирских качеств. Имея в своем распоряжении армию, которая показывала хорошие результаты в ходе командно-штабных и военных учений, мы не смогли воспользоваться ее потенциалом в критической ситуации и были вынуждены прибегнуть к помощи извне», – заявил Токаев.

Представляя нового министра, он отметил, что Руслан Жаксылыков является кадровым военнослужащим, имеет большой опыт работы.

«Во внутренних войсках проработал более 30 лет. Начинал свою деятельность с самых низов, работал на разных руководящих должностях и прошел свой военный путь до заместителя министра внутренних дел – главнокомандующего Национальной гвардией», – сказал президент.

С учетом геополитической обстановки и актуальных угроз на региональном уровне Токаев потребовал кардинально повысить боеспособность Вооруженных сил. Прежде всего, по его мнению, следует усилить военную разведку, которая должна обеспечивать руководство страны своевременной и достоверной информацией о внешних и внутренних угрозах. Важная миссия возлагается на создаваемое командование сил специальных операций. Также предстоит в кратчайшие сроки обеспечить готовность к выполнению специальных операций совместно с другими силовыми структурами.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что нельзя допустить повторения чрезвычайных ситуаций на объектах хранения боеприпасов. В связи с этим нужно продолжить реализацию мер по обеспечению их безопасного хранения, утилизации непригодных к использованию и опасных для дальнейшего хранения боеприпасов.

Президент также поставил задачу обновить техническое и боевое оснащение казахстанской армии, так как, по его словам, «в войсках до сих пор большая доля оружия и боеприпасов советского периода, которым уже по 30-50 лет».

«С учетом темпов выхода сроков службы устаревающей техники надо принять экстренные меры по восполнению парка вооружения. Вооруженные силы должны быть оснащены современными, высокотехнологичными образцами вооружения и военной техники. При этом принимаемые меры должны иметь системный характер. Должно развиваться отечественное производство, ремонт и обслуживание вооружения и военной техники».

Токаев поручил пересмотреть план приобретения вооружения и военной техники на 2022 год с учетом уроков январских событий и принять меры по повышению кадрового потенциала Вооруженных сил. Также он заявил о необходимости повышения мобильности войск, наращивания возможностей военно-транспортной авиации, а особого внимания, по его мнению, требует повышение престижа и привлекательности прохождения срочной воинской службы.