Абаев не согласен с тем, что в Казахстане нет нормальных дорог, придорожного сервиса и гостиниц

Министр культуры и спорта Даурен Абаев не согласен с критикой, которую ему высказали в ходе коллегии, посвященной развитию туризма. Министру указали на отсутствие нормальных дорог, придорожного сервиса и доступных гостиниц. Абаев же заявил, что пора прекращать кухонные разговоры и высказался, что не приемлет «голословных горлопанистых высказываний».

В своем выступлении путешественник Дамир Кушеев, который пешком прошел по Казахстану несколько тысяч километров, а также совершал велопутешествия, в том числе в Турции и Южной Корее, констатировал, что «в Казахстане напрочь отсутствует какой-либо сервис».

«Что бы вы там ни говорили, какую бы статистику для народа ни показывали – нет этого сервиса, поверьте мне. Я тот человек, который этими ногами прошел 1 200 км по нашим суровым реалиям. То, что вы говорите, сервис – нет этого сервиса. В Турции сервис есть. Почему мы все едем в Турцию? Потому что он там есть. Почему едем в Корею? Потому что там он есть. Почему наши соотечественники, наши сограждане едут лечиться, отдыхать в Корею, в Турцию? Потому что там хороший сервис, у нас этого нет», - сказал путешественник.

Он также заявил, что Казахстан за 30 лет независимости не смог «элементарно построить трассу» из столицы в Алматы, зато провел ЭКСПО. Кушеев обратил внимание на полное отсутствие придорожного сервиса и предложил чиновникам пройтись с ним лично по этим дорогам, чтобы показать, что все их заявления несостоятельны.

«Сейчас здесь все говорят о “Риксосе”. Что, у нас каждый второй может позволить себе отдых в “Риксосе”? Почему мы сравниваем с “Риксосом”? Почему не сравниваем сервис придорожный, обычный сервис, кемпинг? Все дальнобойщики жалуются на плохие дороги. Я вам скажу: дорог в Казахстане нет. Вы строите автобаны, а нет альтернативы. Как это? Я сейчас к вам официально прошусь на прием. Я вам завтра это все на бумаге покажу», - озвучил предложение Кушеев.

Министр культуры и спорта отметил эмоциональное выступление путешественника, признал, что «мы здесь действительно, в сладкой неге находились» и что, может быть, Дамир Кушеев «прав: нужна небольшая встряска». Но при этом заявил, что не приемлет такого: «просто взять микрофон и сказать – нету, нету, нету».

«Так не бывает, Дамир», - парировал он.

В качестве успешного примера развития туризма министр назвал отель Sheraton, в котором проходила коллегия.

«Это тоже показатель того, что у нас что-то двигается. Поэтому я не приемлю голословные горлопанистые высказывания. Есть предложения – дайте конкретные предложения. Страна у нас действительно большая, построить дорогу в Казахстане – это не одно и то же, что построить дорогу в Болгарии. И вы это тоже прекрасно понимаете. У нас огромная страна. Это наше благо и наш, наверно, как говорят, крест определенный, которым мы должны нести на себе. Мы должны это все учитывать», - заявил Абаев.

Говоря о качестве связи, Абаев провел параллель между Пекином и столицей Казахстана. Если в 100 километрах от Пекина живут миллионы людей, то во втором случае – всего 20 тысяч. И проводить им интернет для мобильных операторов просто невыгодно.

«Вот вы тоже говорите: недра, недра. Ну давайте поговорим о недрах! Да, мы нефтедобывающая страна. Но вы знаете, какова себестоимость условной жанаозенской нефти? Чтобы она потекла по нашим трубам, по всем этим транзитам – сколько она будет стоить? Это все надо смотреть. Просто вот эти кухонные разговоры надо прекращать. Профессиональный разговор должен быть. Придорожный сервис развивается, мы это во главу угла ставим. У нас не было традиции придорожного сервиса. Сейчас она потихоньку приходит. Это не конструктивный разговор и чуть-чуть не в тему. Поэтому, коллеги, если есть конкретные предложения – дайте, без истерики. У нас сейчас слишком много стало истерик», - резюмировал Абаев.