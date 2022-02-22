Сегодня преобладают формализм и длительные внутренние процессы согласования
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Токаев поручил разработать четкий и понятный алгоритм сопровождения инвестпроектов
фото Акорды

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на внеочередной встрече Совета иностранных инвесторов поручил разработать четкий и понятный алгоритм сопровождения инвестпроектов, сообщает Акорда.

«Мы знаем, что сегодня на всех этапах привлечения инвестиций продолжают преобладать формализм и длительные внутренние процессы согласования. В результате инвесторам приходится месяцами, а то и годами ожидать необходимые решения. Как следствие, они просто откладывают реализацию инвестиционных проектов или уходят в другие страны», - заявил Токаев.

Он отметил, что есть примеры, когда международные соглашения «застревают» в кабинетах госорганов, ратификация соглашений затягивается на многие годы, тогда как в других странах аналогичные соглашения подписываются за пару месяцев.

«Нужен четкий и понятный алгоритм сопровождения инвестпроектов. Прошу совет поработать с Правительством по данному вопросу», - поручил президент.

Дополнительным механизмом для поддержки инвесторов Токаев назвал трансформацию национальной компании KazakhExport, которая теперь сможет субсидировать кредиты зарубежным покупателям отечественной продукции, а также гарантировать экспортные сделки.

Также президент, говоря об усилении работы по устранению административных барьеров, совершенствованию регуляторной и фискальной политик, призвал правительство «не увлекаться»

«Наше налоговое законодательство будет совершенствоваться. Основными постулатами станут принципы стабильности и простоты с учетом соблюдения баланса интересов государства и бизнеса. В то же время я понимаю требования и просьбы инвесторов в отношении стабильности налогового режима. Задача, которая стоит перед правительством, – не увлекаться изменением налогового законодательства, подходить к этому вопросу абсолютно вдумчиво с тем, чтобы налоговый режим сохранял свою стабильность и предсказуемость», - сказал Токаев.

Он поручил правительству усовершенствовать подходы к внедрению стратегического инвестиционного соглашения, сделав этот документ более гибким и свободным, указал на необходимость создания качественной правовой среды для защиты инвестиций, поручив продолжить комплексную работу со странами-партнерами по заключению соглашений о взаимной защите и поощрению инвестиций.

Вместе с тем Токаев считает, что совет иностранных инвесторов должен обновить подходы в своей деятельности.

«Я готов деятельно помогать, принимать любые обоснованные решения. В целом для меня работа по созданию благоприятного инвестиционного климата в Казахстане является абсолютно приоритетной. Я ожидаю больше инициатив и предложений со стороны членов совета. Совет должен стать реальным и практическим инструментом взаимодействия, диверсификации экономики, повышения благополучия граждан», - сказал он.

Также глава государства отметил, что январские события создали инвесторам определенную степень неопределенности. Но заверил: «политика “открытых дверей” для иностранных инвестиций остается стратегическим приоритетом».

«Государство будет в полной мере выполнять обязательства и гарантии перед партнерами и инвесторами. Январский кризис никак не повлиял на нашу приверженность рыночной экономике, верховенству закона, соблюдению международных и внутренних обязательств. Напротив, это стало импульсом к дальнейшему совершенствованию», – сказал он.

Президент подчеркнул, что в основу дальнейшей трансформации страны лягут верховенство закона и его равное применение ко всем без исключения.

«Отныне главной задачей экономических реформ являются не абстрактные цифры роста ВВП и позиции в мировых рейтингах, а повышение доходов и уровня жизни нашего народа. Конечно, эта цель недостижима без формирования нового класса предпринимателей, а также притока высококачественных инвестиций. Наше обещание народу и честному бизнесу покончить с фаворитизмом, особыми интересами и привилегиями элиты, коррупцией и олигополиями будет выполнено в полной мере», - заявил Токаев.

При этом он уверен, что события января, несмотря на свою трагичность, показали запас прочности политической и экономической системы страны, и «скорое официальное обнародование всех данных убедительно докажет, что наши действия были абсолютно оправданны и направлены исключительно на сохранение целостности страны, защиту жизни и имущества граждан и бизнеса».

Обращаясь к членам совета, президент отметил, что их рекомендации стали бы большой поддержкой Казахстану и курсу осуществляемых реформ, поскольку в реформах, в большей экономической свободе бизнес заинтересован не меньше, чем отечественные предприниматели.

«Поэтому предлагаю вам принять самое деятельное участие в трансформации и обновлении экономической жизни страны. Совместно выстраивая новые, более справедливые и эффективные правила игры, прозрачное и стабильное регулирование, мы сможем создать действительно привлекательный инвестиционный климат. Это в наших обоюдных интересах», - сказал Токаев.

Глава государства отметил, что базисом построения сильной экономики и достойного бизнес-климата является справедливая и беспристрастная судебная система, которая, по его убеждению, должна стать основным гарантом соблюдения законных интересов и прав инвесторов. Другим важным приоритетом нового курса Токаев считает развитие честной конкуренции, отметив, что эту «ситуацию мы решительно меняем и с законодательной, и с практической точек зрения». Также, напомнил он, «идет капитальная реконструкция деятельности фонда “Самрук-Казына”»: «Компании, получившие подряды за счет административного ресурса, лишаются своих привилегий и контрактов. Пакет инвестиционных проектов фонда составляет около 3,5 трлн тенге. Теперь все проекты будут реализованы прозрачно, с привлечением международных компаний на конкурсной основе. Если это не происходит на самом деле, просьба сигнализировать мне напрямую, поскольку это очень важный момент в моей деятельности как президента»

Начавшаяся борьба с монополиями и искусственными барьерами вхождения на рынки представляет возможности для инвесторов диверсифицировать свое участие в экономике страны, считает Токаев. По его информации, сегодня порядка 35 % прямых иностранных инвестиций приходится на горнодобывающий сектор. При этом упускаются значительные возможности в реализации потенциала таких конкурентоспособных секторов, как агропромышленный комплекс, туризм, обрабатывающая промышленность и транспорт.

«Здесь преимущества налицо: это огромные потребительские рынки Евразийского экономического союза и Китая», – считает он.

Также Токаев также обратил внимание инвесторов на потенциал в транспортно-логистической сфере, сообщив, что будет реализован крупномасштабный железнодорожный проект Достык – Мойынты, который позволит увеличить пропускную способность еще в 5 раз, новая ветка железной дороги Дарбаза – Мактарал активизирует развитие транзитных перевозок из России в Центральную Азию, также планируется строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Туркестан – Шымкент – Ташкент.

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