Также поручено подготовить предложения по обновлению инженерных сетей города
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Токаев поручил Досаеву уделить особое внимание реновации жилищного фонда Алматы
фото Данияра Мусирова

Президент Касым-Жомарт Токаев принял акима города Алматы Ерболата Досаева, который доложил о развитии мегаполиса и изменении краткосрочного экономического индикатора за январь, сообщает Акорда.

Досаев проинформировал президента о восстановлении города и мерах по возмещению ущерба пострадавшим предпринимателям, отметив, что сумма выплаты бизнесу по упрощенному механизму увеличена до 10 млн тенге, срок рассмотрения заявок сокращен с 1 месяца до 2 недель. На сегодня возмещение получили 755 из 1 413 зарегистрированных предпринимателей. До 10 марта, обещает Досаев, будут удовлетворены 90 % заявок субъектов МСБ.

Также глава города представил меры по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары и по повышению эффективности поддержки социально уязвимых слоев населения, рассказал о подходах к модернизации городской системы здравоохранения и снижению дефицита мест в общеобразовательных школах.

«По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил активизировать работу по восстановлению города и возмещению ущерба субъектам бизнеса, подготовить предложения по обновлению инженерных сетей города и уделить особое внимание реновации жилищного фонда для сокращения количества ветхих и аварийных жилых домов», - сообщила пресс-служба президента.

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