Непосредственно на участие в Играх потрачено 248 млн тенге
НОК озвучил затраты Казахстана на Зимнюю Олимпиаду в Пекине
фото AFP

Тамара Вааль, Vласть

На участие Казахстана в Зимних Олимпийских играх в Пекине национальный олимпийский комитет потратил 248 млн тенге, почти половина из этих денег потрачена на перелет, сообщил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций генеральный секретарь НОК Андрей Крюков.

«Затраты непосредственно на участие в Олимпийских играх составили 248 млн тенге, из которых 107 млн тенге оплачено компании “Эйр Астана” за предоставление чартера», - сообщил Крюков.

На непосредственную подготовку национальных команд к Олимпиаде затрачено 789 млн тенге, в подготовительных учебно-тренировочных сборах и соревнованиях участвовали 234 спортсмена и тренера. Средние затраты на одного участника составили 15 млн тенге. В разрезе видов спорта на предолимпийский 2021 год, по данным Крюкова, на биатлон потрачено 384 млн тенге, на горнолыжный спорт – 100 млн тенге, конькобежный спорт – 400 млн тенге, лыжные гонки – 363 млн тенге, керлинг – 200 млн тенге, прыжки на лыжах с трамплина – 198 млн тенге, сноуборд – 14 млн тенге, фигурное катание – 143 млн тенге, фристайл/могул – 562 млн тенге, фристайл/акробатику – 319 млн тенге, хоккей с шайбой – 259 млн тенге, шорт-трек – 392 млн. тенге. Всего – 3,5 млрд тенге.

Что касается спонсорских средств, привлеченных НОК на прошедший олимпийский цикл, их сумма превысила 2 млрд тенге, или 365 млн тенге в 2018 году, 369 млн тенге – в 2019 году, 500 млн тенге – в 2020 году и 599 млн тенге – в 2021 году. Кроме того, по государственному заданию финансирование в 2018 году составило 12,3 млрд тенге, в 2019 году – 13,1 млрд тенге, в 2020 году – 10,8 млрд тенге и в 2021 году – 15,5 млрд тенге.

Олимпийские игры в Пекине прошли с 4 по 22 февраля. Сборная Казахстана не завоевала ни одной медали.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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