Казахстанский завод планируется запустить в 2022 году
Российский «Сибур Холдинг» войдет в проекты по производству полипропилена в Казахстане – Минэнерго
фото КМГ

Тамара Вааль, Vласть

Крупнейшая интегрированная газохимическая компания России ПАО «Сибур Холдинг» войдет в проекты по производству полипропилена и полиэтилена в Казахстане. Соответствующие документы планируется подписать до конца апреля.

«Председатель правления ПАО “Сибур Холдинг” Дмитрий Конов сообщил, что до конца апреля текущего года будут подписаны соответствующие документы по вхождению ПАО “Сибур Холдинг” в проекты по производству полипропилена и полиэтилена. Кроме того, была выражена заинтересованность в совместной реализации проектов в сфере газопереработки на базе сырья месторождения Кашаган», - сообщает в среду пресс-служба министерства энергетики Казахстана.

Такие планы Конов озвучил в ходе встречи с министром энергетики Казахстана Болатом Акчулаковым. Как отметили в ведомстве, стороны обсудили вопросы развития сотрудничества по нефтегазохимическим проектам. В частности, ход строительства завода по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год, а также планы перехода на стадию проектирования по проекту производства полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год. Глава Минэнерго сообщил, что строительство завода по производству полипропилена полностью завершено и на сегодня ведутся пуско-наладочные работы. В апреле этого года планируется проведение эксплуатационного и демонстрационного пробегов с дальнейшим вводом завода в эксплуатацию.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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