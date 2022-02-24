Приказ по новым ставкам утильсбора будет принят в ближайшее время, обещает Минэкологии

Новые ставки утилизационного сбора, которые планируется снизить на 50%, еще не вступили в силу, так как для начала необходимо утвердить соответствующий приказ. Как сообщил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций директор департамента государственной политики в управлении отходами министерства экологии, геологии и природных ресурсов Мансур Ошурбаев, документ пока находится на стадии разработки, а затем еще должен пройти процедуру согласования.

«Вчера было объявлено о том, что ставка утильсбора будет снижена на 50%. Для этого необходимо внести изменения в приказ “Методика расчета утилизационного платежа”. Со вчерашнего дня данная работа началась», - сказал Ошурбаев.

Он подчеркнул, что в этом вопросе необходимо выдержать все процессуальные нормы. Соответственно, приказ должен пройти антикоррупционную, научную экспертизы и согласование во всех заинтересованных государственных органах.

«Данный вопрос стоит очень остро, и все понимают, что его необходимо решать в скором времени... После того, как мы получим все заключения, все согласования заинтересованных госорганов, внесем приказ на регистрацию в министерство юстиции. Надеюсь, данные ставки будут утверждены», - резюмировал Ошурбаев.