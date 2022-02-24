О расследование в отношении компании стало известно 18 января
«Яндекс Такси» оштрафовали за отказ предоставлять документы – Жумангарин
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Тамара Вааль, Vласть

Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана оштрафовало компанию «Яндекс Такси» за отказ предоставлять документы в рамках проводимого расследования, сообщил в четверг журналистам в кулуарах сената глава ведомства Серик Жумангарин.

«На сегодняшний день мы запросили у “Яндекса” информацию. “Яндекс” несколько раз нам отказывал в подаче информации и, соответственно, мы наложили на них административный штраф за отказ в предоставлении информации. Насколько я знаю, сейчас это все находится в судебной плоскости», - сказал Жумангарин.

При этом, отметил он, компания готова сотрудничать с агентством, и ее представители заявляли об этом.

«Здесь достаточно такой сложный вопрос. Потому что с одной стороны есть компания “Яндекс”, с другой стороны есть интересы таксистов, которые сотрудничают с “Яндексом”. Они тоже не хотят терять свои доходы», - добавил председатель агентства.

Он признал, что такие цифровые платформы нужны, однако их работа «не должна будоражить общество». А события, которые произошли в Казахстане в начале января, показали, что «компания к этому не готова».

«Страна попала в тяжелое положение, и этим воспользовалась компания. И ее система динамического ценообразования, алгоритм сработал таким образом. Это на самом деле имеет такой моральный аспект. Поэтому наша задача – каким-то образом такие вещи ограничивать», - подчеркнул Жумангарин.

Напомним, 18 января в ходе заседания правительства председатель агентства по защите и развитию конкуренции сообщил, что в рамках жалоб, полученных по горячей линии, назначено расследование в отношении агрегатора такси «Яндекс» по признакам координации экономической деятельности.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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