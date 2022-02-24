Нацбанк провел интервенции на $104 млн

Национальный банк Казахстана провел валютные интервенции на $104 млн в четверг, сообщили в пресс-службе регулятора.

«По состоянию на 13:00 часов 24 февраля Национальный банк Республики Казахстан провел валютные интервенции на сумму 104 млн долларов США. За эту неделю валютные интервенции составили 137 млн долларов США», - говорится в сообщении.

В Нацбанке также объяснили, что внеочередное повышение базовой ставки до 13,5% обусловлено необходимостью поддержания стабильности цен на фоне внешних рисков в связи с существенным ухудшением геополитической ситуации, которая рассматривалась в рамках негативного сценария и планов антикризисных мер страны.

«С 24 февраля базовая ставка установлена на уровне 13,5% годовых с процентным коридором +/- 1,0 процентных пункта. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 14,5% и по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 12,5%», - отметили в пресс-службе.

Позже регулятор дополнительно сообщит о мерах по поддержке тенговых депозитов населения.