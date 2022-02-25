Казахстанцев эвакуируют из Украины через Польшу

25-26 февраля граждан Казахстана, находящихся в Украине, вывезут из страны репатриационным рейсом, он будет выполняться из польского города Катовице, сообщает посольство Казахстана в Украине. Общий сбор состоится у консульства во Львове.

«25-26 февраля планируется осуществление репатриационного рейса для граждан Казахстана авиакомпанией Air Astana. Указанный рейс будет осуществляться из города Катовице (Польша). Для граждан Казахстана будет обеспечен безвизовый "зеленый коридор" от украинско-польской границы до аэропорта», - говорится в сообщении.

Консульство просит граждан по возможности прибыть в город Львов к консульству РК по адресу: ул.Замкнена, 3/1. Телефоны консульста: +38 (032) 240-36-70, +38 (067) 989-28-19.

Дополнительную информацию можно получить у представителей авиакомпании Air Astana по телефонам: +38 (050) 051-11-17, +38 (050) 981-54-49.