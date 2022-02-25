В случае ухудшения ситуации Нацбанк продолжит проводить валютные интервенции

Национальный банк Казахстана сообщил, что будет принимать решения по денежно-кредитной политике в зависимости от развития геополитической ситуации и от реакции финансовых рынков. В случае ухудшения ситуации регулятор продолжит проводить валютные интервенции и оставил «пространство для дальнейших решений в рамках процентной политики».

«На фоне обострения геополитической ситуации существенно возросло давление на финансовый рынок Казахстана. В результате значительного ослабления российского рубля (выше 85 рублей за доллар США) тенге в ходе сегодняшних торгов достигал исторических отметок на уровне 475,75 за доллар США. 24 февраля Национальный банк повысил базовую ставку до 13,5%. Это решение направлено на снижение давления на национальную валюту и уровень инфляции. В случае кардинального ухудшения ситуации Национальный банк оставил пространство для дальнейших решений в рамках процентной политики», - говорится в сообщении Нацбанка.

Кроме этого, регулятор сообщил, что с начала текущей недели по состоянию на 12:00 25 февраля объем валютных интервенций составил $176 млн, при этом только за вчерашний день – $138 млн.

«Это позволяет сгладить перенос внешних шоков на казахстанский рынок», - подчеркнули в пресс-службе регулятора и добавили, что «Национальный банк сохраняет право проведения валютных интервенций в дальнейшем в случае усиления рисков для финансовой стабильности».

При этом отмечается, что, применяя данный инструмент, Нацбанк руководствуется принципом нейтральности и не препятствует рыночному курсообразованию: какой-либо уровень обменного курса не таргетируется, а именно гибкий курс тенге позволяет обеспечить сохранность золотовалютных резервов, важность которых возросла на фоне реализации рисков внешнего сектора.

В пресс-службе регулятора подчеркнули, что Национальный банк работает совместно с правительством: банк предпринимает действия для поддержки финансовой стабильности, а правительство реализует комплекс антикризисных мер. В частности, анонсирована программа защиты тенговых вкладов, предусматривающая начисление компенсации (премии) по депозитам физических лиц в тенге за счет средств бюджета.

«Эта мера направлена на сохранение ликвидности банковского сектора, а также повышение привлекательности тенговых депозитов. Вслед за повышением базовой ставки повышены предельные ставки по вкладам в тенге, рекомендуемые Казахстанским фондом гарантирования депозитов. Представленные оперативные меры призваны оказать стабилизирующий эффект на финансовый рынок Казахстана и в частности на его валютный сегмент, а в перспективе – снизить инфляционные ожидания», - отмечает Нацбанк.

Дальнейшие решения по денежно-кредитной политике будут зависеть от развития геополитической ситуации и от реакции финансовых рынков, заключили в пресс-службе.