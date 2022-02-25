Юрлицам рекомендовано воздержаться от проведения операций в долларах США и евро
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Банк ВТБ рекомендовал казахстанцам за рубежом снять наличные или пользоваться другими картами
фото с сайта банка ВТБ

Банк ВТБ (Казахстан) заверил, что продолжает предоставлять основные виды финансовых услуг, сохраняя высокий уровень ликвидности и капитала, и что принятые Западом санкции в отношении российского банка ВТБ не влияют на сохранность и доступность средств клиентов.

«Все счета активны и средства клиентов доступны как в отделениях банка, так и в дистанционных каналах. Их по-прежнему можно использовать в полном объеме, для проведения всех операций в национальной валюте на территории Казахстана. Банк выполняет свои обязательства перед клиентами. Получение наличных возможно в любом банкомате ВТБ и банков – партнерах на всей территории страны», - говорится в заявлении банка.

При этом здесь рекомендовали казахстанцам, которые сейчас находятся за рубежом, снять наличные средства или расплачиваться картами другого банка. Юридическим лицам же рекомендовано воздержаться от проведения любых операций и расчетов в долларах США и евро.

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