Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров

«Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садится за стол переговоров. Чтобы остановить гибель людей», - призвал Зеленский. Он считает, что эта война не только против Украины, но и против всей Европы, но «еще можно остановить агрессию», поэтому «необходимо действовать без промедлений».

Между тем Путин заявил председателю КНР Си Цзиньпину в телефонном разговоре, что Россия готова вести переговоры с Украиной, сообщает «РИА Новости».

«Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне», - заявил Путин, слова которого приводит МИД Китая.