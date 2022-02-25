Путин в свою очередь заявил о готовности вести переговоры главе КНР
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Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров
Фото УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров, чтобы прекратить войну, сообщает украинское информационное агентство «УНИАН».

«Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садится за стол переговоров. Чтобы остановить гибель людей», - призвал Зеленский. Он считает, что эта война не только против Украины, но и против всей Европы, но «еще можно остановить агрессию», поэтому «необходимо действовать без промедлений».

Между тем Путин заявил председателю КНР Си Цзиньпину в телефонном разговоре, что Россия готова вести переговоры с Украиной, сообщает «РИА Новости».

«Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне», - заявил Путин, слова которого приводит МИД Китая.

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