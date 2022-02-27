Они намерены подать в суд на акимат города
Жители Есильского района столицы вновь протестуют против застройки линейного парка
фото Тамары Вааль

Тамара Вааль, Vласть

В воскресенье в столице несколько десятков человек собрались на территории Ботанического сада, чтобы потребовать от властей города отменить решение о строительстве жилого комплекса на территории линейного парка, который находится через дорогу, сообщает корреспондент Vласти.

Выступающие заявили, что намерены создать инициативную группу и подать в суд на акимат города за принятое решение о застройке. Участники митинга считают его незаконным. Пришедшая к протестующим представительница акимата потребовала от них разойтись. Жители определили план действий и анонсировали новый сход в следующее воскресенье.

Жители Есильского района уже трижды собирались с требованием отменить застройку. До этого они писали обращения в акимат, отправляли запросы в различные ведомства через eGov, но не получали ответов или перенаправлялись от одного департамента акимата к другому. «Из собственного опыта, знаю, что если будет массовый выход людей, то даже законные решения суда отменят. А тут – полностью незаконные….Заметьте, было три собрания за 10 дней. На первом – 20 человек, власть – ноль внимания, на втором собрании нас было уже чуть больше, но уже обратили внимание, пришла полиция, пришел заместитель акима (Есильского района – V). А на третье собрание – вы сами видели какое внимание, и уже власть пытается вести диалог, компромисс найти, консенсус или что-то там еще. Но лично я считаю, надо добиваться полной остановки (застройки – V). И в этом плане продолжаем работу во всех направлениях: организация собраний, пишем обращения во все инстанции, продолжаем писать. Предлагаю организовать инициативную группу и подавать в суд на чиновников. Я предлагаю подавать в суд на чиновников, которые приняли незаконные решения, это более эффективно», - высказал мнение пенсионер, местный житель Урал Коянбаев.

Представитель народной экологической партии «Байтак» Виктор Сейпульник также отметил, что накануне на встрече с представителями генерального плана, инициативной группе четко заявили: «стройка будет продолжаться». Хотя до этого власти обещали еще раз изучить данный вопрос. Поэтому, считает он, людям необходимо требовать сохранить линейный парк, продолжить организовываться и требовать от властей отменить незаконное решение о застройке.

«Мы подадим в суд на руководство города и все чиновники, которые подписывали документы и меняли генплан, понесут соответствующее наказание. (…) Мы напишем обращение президенту Токаеву, я думаю, что он посмотрит на нас. Мы находимся недалеко от Акорды, и не прислушиваться к нам невозмжно. Если такой беспредел происходит с линейным парком в центре Астаны, то что происходит у нас на окраинах? (…) Только вместе можем решить текущие проблемы города. Мы будем расширять географию и ставим перед собой задачу объединить 100 жилищных комплексов в течение шести месяцев. И тогда нас будет колоссальное количество, мы вернем решение вопросов города себе. Наше мнение – оно главнее, чем мнение кабинетных чиновников, которые занимаются только деньгами», - высказал мнение Сейпульник.

Виктор Сейпульник, фото Тамары Вааль

Мирное собрание жителей близлежащих жилых комплексов продлилось чуть более получаса. Они договорились продолжить работу по подготовке исков в суд и в следующее воскресенье вновь встретиться на собрании против застройки линейного парка. Пока застройка, которую в том числе ведет компания ТОО «Елорда Курылыс компаниясы», не будет остановлена, они намерены регулярно проводить собрания.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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