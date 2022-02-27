За два часа удалось отстоять половину города
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Российские войска прорвались в центр Харькова, в городе идут бои

Российским войскам удалось прорваться в Харьков, в центре города идут бои, сообщает украинское информационное агентство «УНИАН» со ссылкой на главу ОГА Олега Синегубова.

Жителей призвали не покидать укрытий, не выходить на улицы города, где идут бои.

«Ситуация в городе очень напряженная», - сообщил мэр города Игорь Терехов.

По данным Минобороны России, на подступах к городу сдалось почти 500 украинских военнослужащих, однако в вооруженных силах Украины эту информацию назвали фейком, заявив, что ни один украинский солдат не сложил оружия. Более того, как сообщает «УНИАН», за 2 часа удалось выбить российских военных из города.

Между тем МВД Украины заявило, что Киев, Чернигов, Мариуполь и Харьков находятся полностью под украинским контролем.

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