Нацбанк готов к интервенциям на валютном рынке

Нацбанк Казахстана заявил, что ожидает в ближайшие дни сильной волатильности рубля и готов к интервенциям на валютном рынке, чтобы снизить угрозы для тенге.

«В ближайшие дни курс российского рубля будет характеризоваться значительной волатильностью (…). Для снижения необоснованного влияния избыточных колебаний рубля на тенге Национальный банк при необходимости будет проводить валютные интервенции», - говорится в сообщении Нацбанка, распространенном вечером в воскресенье.

При этом регулятор уточнил, что «объемы и частота таких интервенций будут зависеть от ситуации на внутреннем валютном рынке» и пообещал опубликовать данные об интервенциях.

«Гибкий курс тенге позволит обеспечить сохранность золотовалютных активов, важность которых возросла на фоне реализации рисков со стороны внешнего сектора. Текущие уровни золотовалютных активов позволяют покрыть 8,8 месяцев импорта», - отметил также Нацбанк.

На выходных США, Канада, Великобритания и Евросоюз продолжили ужесточать санкции в отношении России. Реакция ее рынков и рубля на это будут понятны в понедельник утром, с открытием торгов на фондовой и валютной биржах.

Обменные пункты в Алматы днем в воскресенье приостановили торговлю долларами, ожидая нового курса в понедельник.