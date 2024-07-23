В Алматы гражданскую активистку арестовали на 10 суток за песню на музыкальном фестивале

Ей вменили «мелкое хулиганство»
Административный суд Алматы, рассмотрев дело в отношении гражданской активистки Марии Кочневой, которой вменили «мелкое хулиганство» из-за исполнения ей песни «Йоу, орыстар» («Йоу, русские») на музыкальном фестивале, назначил ей 10 суток ареста, сообщает «Радио Азаттык».
Еще по теме:
- Глава столичной дирекции развития спорта по олимпийским видам осужден за хищение бюджетных средств
- Адвокаты осужденных по делу о захвате аэропорта несогласны с отказом Верховного суда в пересмотре дела
- Руководитель отдела образования Талдыкоргана осужден за взятку
- Суд Алматы обязал гостиницу «Казахстан» реконструировать фонтан
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые