В Алматы гражданскую активистку арестовали на 10 суток за песню на музыкальном фестивале

Административный суд Алматы, рассмотрев дело в отношении гражданской активистки Марии Кочневой, которой вменили «мелкое хулиганство» из-за исполнения ей песни «Йоу, орыстар» («Йоу, русские») на музыкальном фестивале, назначил ей 10 суток ареста, сообщает «Радио Азаттык».

Кочневу вызвали в управление полиции Алмалинского района после распространения в соцсетях видео с ее участием на рэп-фристайле. Причем, как говорят активисты, видео не вызвало резонанс в Казахстане в целом, но полиция вызвала активистку после того, как ролик стал распространяться в российских «Z-пабликах».

Сама активистка сообщала, что через несколько дней после появления видео в соцсетях ей начали поступать сообщения с оскорблениями и угрозами. Она написала заявление в полицию на администраторов сепаратистских Telegram-каналов.