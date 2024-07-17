Всего страну покинули более 650 тыс. человек
С начала 2022 года из России в Казахстан эмигрировали 80 тыс. человек
ФОТО АЛМАСА КАЙСАРА

После вторжения России в Украину в феврале 2022 года более 650 тыс. россиян уехали за рубеж и не вернулись, сообщает издание The Bell. Из них 80 тыс. человек эмигрировали в Казахстан.

Издание проанализировало статистические данные и обратилось в миграционные и статистические органы почти 70 стран. На основе ответов на запросы, официальных опубликованных цифр и заявлений чиновников и дипломатов издание пришло к выводу, что с начала 2022 года из России уехали и не вернулись около 650 тыс. человек. Среди стран-лидеров по числу переехавших россиян оказались безвизовые направления: Армения (110 тыс. человек), Казахстан (80 тыс. человек), Грузия (74 тыс. человек). В США уехали 48 тыс. россиян, в Израиль – около 80 тыс., в Германию – 36 тыс. человек, в Испанию – 16 тыс., в Нидерланды – 12 тыс., в Сербию – около 30 тыс. человек.

Россия официально не раскрывает, сколько ее граждан после 24 февраля 2022 года уехали и до сих пор не вернулись.

Вместе с тем не все страны предоставили данные или не все ведут учет переехавших российских граждан.

Несмотря на то что всего 0,5% граждан уехали из России, массовая эмиграция россиян после полномасштабной войны с Украиной стала крупнейшей за последние 20 лет. До этого крупнейшей «волной» считался период с 1992 по 2004 год, когда страну покинули, согласно оценкам демографов, 1,6 млн человек.

Ирина Гумыркина
Ирина Гумыркина

Выпускающий редактор Власти

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