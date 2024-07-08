Детская больница в Киеве пострадала в результате российского обстрела

Детская больница Охматдет в Киеве серьезно пострадала в результате российского обстрела, сообщают власти Украины. Часть комплекса обрушилась, под завалами остаются люди.

В больнице Охматдет, крупнейшей в Украине, лечат в том числе детей с онкологией и другими тяжелыми заболеваниями. Удар, по информации Минздрава, пришелся по отделению, где дети проходили диализ, а также по реанимационному и операционному блокам.

Пострадавших и других пациентов перевозят в другие киевские больницы.

Минобороны России в понедельник, признав удары по Украине, заявило, что атаковало военные объекты, а на территории больницы Охматдет упала ракета украинского ПВО.

«Многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города», - говорится в сообщении российского Минобороны.

В целом в Киеве в результате утреннего удара России, как минимум, восемь человек погибли и десятки пострадали. Помимо Охматдета, удары пришлись также по жилому дому в Шевченковском районе, бизнес-центру в Лукьяновском районе и другим.

Атакованы также были Днепр, Одесса, Кривой Рог, Краматорск, Славянск и Покровск. Россия запустила по Украине не менее 40 ракет, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В результате ударов погибли как минимум 20 человек,

В Кривом Роге один из ударов пришелся на административное здание, сообщили власти региона. К этому моменту известно о 10 погибших в городе.

/Новость обновлена в 16:15 по времени Алматы, добавлен комментарий Минобороны России/