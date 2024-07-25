Российский бизнес жалуется на растущее число отказов в платежах в банках Центральной Азии

Банки в Центральной Азии все чаще отказывают в платежах российскому бизнесу, а также дольше проверяют платежи, следует из обзора, который подготовили транспортные компании ПЭК, Digital ВЭД, GTL и Logita Trade, пишет российское издание РБК.

В июле доля отказов в платежах через банки Центральной Азии выросла до 30%. При этом средний срок проведения платежей увеличился до двух недель.

Опрошенные РБК эксперты связали проблемы с ужесточением комплаенса банков в Центральной Азии — они запрашивают все больше дополнительных документов и пояснений, в том числе данные о компании и ее учредителях, клиентах, источниках происхождения средств и подробностях сделки. Проблемы усилились во втором квартале 2024 года и возникают при платежах национальными валютами.

Больше всего проблем возникает при оплате товаров через банки Центральной Азии в другие страны, в том числе Китай, сказала основательница Digital ВЭД Анна Фомичева.

Проблемы с банками в регионе существуют, подтверждает зампред совета Торгово-промышленной палаты по финансово-промышленной и инвестиционной политике Роман Прохоров: они начались в прошлом году и сейчас усиливаются из-за роста опасений вторичных санкций.

Больше всего сложностей в июне возникало с оплатой товаров между Россией и Кыргызстаном, говорится в обзоре: многие местные банки приостановили платежи из-за «технических работ, волатильности курса рубля и возможных резких колебаний валютного рынка». Некоторые компании даже приостановили действие контрактов с кыргызстанскими партнерами.