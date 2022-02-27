Подобных запросов в Казахстан не поступало
Минобороны Казахстана опровергло информацию об отправке военнослужащих в Украину
ФОТО МИНОБОРОНЫ

Тамара Вааль, Vласть

В министерстве обороны Казахстана опровергли информацию об отправке военнослужащих в Украину и заявили, что подобных запросов о помощи руководству страны не поступало.

«Распространяемая в социальных сетях информация касательно якобы направления казахстанских военнослужащих в Украину не соответствует действительности. Запрос о направлении казахстанских военнослужащих в Украину или какую-либо другую страну не поступал, соответственно, и не рассматривается», - заявили в ведомстве в воскресенье.

В Минобороны напомнили, что решение о направлении воинского контингента Вооруженных сил для выполнения международных обязательств по поддержанию мира и безопасности принимает парламент на основании соответствующего предложения президента страны.

Что же касается мероприятий по повышению боеготовности и боевой подготовки Вооруженных сил Казахстана, связанных с перемещением, обучением, тренировкой личного состава, они проводятся в плановом порядке. Здесь также сообщили, что с 25 февраля по 3 марта по направлению из Западного Казахстана в южную часть страны планово перемещается военная техника железнодорожным транспортом для проведения ремонтных работ. Кроме того, в указанный период из Алматинской области направлена военная автомобильная техника для укомплектования воинской части Актауского гарнизона.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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