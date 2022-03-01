Правящая партия должна заняться полноценной подготовкой депутатов, министров и акимов – Токаев

«Первое – это децентрализация и повышение эффективности партийного аппарата. В работе партийного аппарата явно стали проявляться худшие качества бюрократии. Сетевые графики, отчеты, формальные мероприятия отодвинули на второй план живую работу с избирателями. Энтузиасты с горящими глазами были вынуждены, и надо об этом прямо сказать, уступить место апатичным функционерам. Поэтому нужно полностью пересмотреть методы взаимодействия центрального аппарата с филиалами и первичными организациями. Следует решительно отказаться от бюрократии и бумаготворчества», - заявил Токаев.

Он считает, что региональные филиалы и первички должны самостоятельно работать с избирателями, а уентральным аппарату партии необходимо «покончить с практикой директивного и ручного управления».

«Его задача – задавать общий партийный вектор, обеспечивать методическую, идеологическую поддержку, обучать кадры, анализировать системные проблемы. Партии нужна новая культура взаимоотношений, основанная прежде всего, на доверии и сотрудничестве», - отметил Токаев.

Он еще раз напомнил, что нужно активизировать деятельность фракции в мажилисе и маслихатах. Более того, депутатские фракции должны взять на себя организацию диалоговых площадок и по итогам их работы добиваться видимых результатов, «желательно перенести фокус общественных дискуссий с социальных сетей и городских площадей в стены парламента и маслихатов». Сейчас же, по словам Токаева, на заседаниях всевозможных советов и комиссий партии «по кругу обсуждаются одни и те же вопросы, но конкретные решения принимаются редко».

«Фракции должны использовать не только инструмент депутатских запросов, но и возможности парламентских и общественных слушаний. Публичных дебатов, в конце концов. Если потребуется, нужно поднимать вопрос доверия к конкретным членам правительства и акимам», - добавил Токаев.

Также он подчеркнул, что рейтинг депутатов партии все уровней должен базироваться не на заготовленных отчетах, а на реальных решениях проблем граждан. Поэтому за всеми избирательными округами необходимо закрепить кураторов из числа депутатов фракции, чтобы расширить зону их ответственности.

Кроме этого, глава государства считает, что партия должна «стать кузницей кадров, готовить современных политиков и государственников, умеющих работать с избирателями».

«Сегодня подготовка политических менеджеров у нас, откровенно говоря, хромает, политические руководители в современных условиях должны разговаривать с людьми разных профессий, с молодежью, с журналистами, со всеми, кто представляет наш народ. И таких людей у нас немало. Единственная проблема – это отсутствие социального лифта, мы не даем дорогу молодым способным кадрам. И это наш большой недостаток. При этом в структуре партии функционирует академия политического менеджмента, следует значительно усилить ее работу. Нужно перейти от разовых семинаров и тренингов к полноценным программам подготовки депутатов, акимов, министров и других партийных выдвиженцев.

Токаев также еще раз напомнил, что партия должна быть реально действующим, связующим звеном между властью и обществом и отстаивать интересы своих избирателей.

«В первую очередь нужно выполнить обещания, высказанные в электоральный период. Другое дело, партия не должна увлекаться популизмом и обещать невыполнимое, а затем бить по голове премьер-министра и членов его кабинета, требуя нужные цифры. Так рождается скепсис и недоверие людей к партии со всеми крайне негативными последствиями. Все это вместе называется очковтирательством, которое прямым образом сказывается на социальном самочувствии людей и внутриполитической стабильности», - подчеркнул президент, добавив, что такое положение дел, особенно в условиях геополитической турбулентности, неприемлемо.

Он поставил задачу усилить обратную связь с избирателями, а для этого задействовать весь потенциал общественных приемных, напомнив, что на предыдущем съезде поручал активизировать их работу, но «должного эффекта пока не наблюдается».